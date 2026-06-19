La cuenta regresiva llegó a su fin. Este sábado 20 de junio arranca una nueva edición del Rally de Icaño, tercera fecha del campeonato organizado por Rallyceros Catamarca, en lo que se espera sea una de las competencias más exigentes de la temporada.

Durante dos jornadas, los mejores pilotos de la categoría desafiarán los caminos de tierra de Icaño, un municipio que se ha consolidado como escenario natural de esta disciplina y que cuenta con el respaldo de su intendente, Franco Carietta, para recibir el evento.

El sábado 20 concentra la mayor carga competitiva del fin de semana, con seis pruebas especiales distribuidas a lo largo del día. La jornada arranca a las 09:33 con la PE1 en el tramo Anjuli – Baviano, de 15,29 kilómetros, seguida a las 15:21 por la PE2 en Baviano – Sicha, de 18,11 kilómetros. Ambos tramos se repetirán por segunda pasada en la PE3 y PE4, a las 13:09 y 13:32 respectivamente, con un Parque de Servicio en el Polideportivo entre bloques. El día cierra con dos pasadas del Circuito Icaño, de 1,51 kilómetros cada una, a las 17:30 y 18:56 horas.

El domingo 21 reserva las últimas dos pruebas del campeonato. A las 08:33 se disputará la PE7 en el tramo Las Toscas – Barrio Sumampa, de 12,11 kilómetros, seguida de un reagrupamiento. La jornada concluye a las 10:06 con la PE8 sobre el mismo tramo, designada como Power Stage, la prueba especial que otorga puntos adicionales en el campeonato.

Para aquellos equipos que aún no han formalizado su participación, las inscripciones permanecen abiertas. El proceso puede completarse a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe3tYZeOrDlP2YcEAhV_EYjFY3rKHbPoQU1s8H1hHHyogRnCw/viewform?usp=send_form&pli=1&authuser=0