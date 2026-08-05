El senador nacional por Catamarca, Flavio Fama (UCR), ratificó que votará en contra del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar o flexibilizar la Ley de Tierras. Además, confirmó que solicitó la autorización correspondiente para participar y emitir su voto de manera virtual en el plenario de la Cámara alta debido a que se encuentra en proceso de recuperación tras una intervención médica.

El legislador justificó su postura de rechazar los cambios a la normativa sobre la venta de suelo a extranjeros: «La decisión de votar en contra es una decisión que he tomado hace tiempo y mi bloque lo sabe. La primera y principal razón que tenemos que poner sobre la mesa es la defensa de los intereses y los recursos nacionales. No estoy en contra de que vengan las inversiones, pero hay que hacerlo en un marco muy controlado», sostuvo.

Fama explicó: «¿Por qué no voto la Ley de Tierras? Porque no es oportuno, porque tenemos resortes legales, porque no existe ninguna justificación y porque no es el momento. Porque esto no le resuelve nada a ningún argentino. No veo que esto le pueda resolver a corto plazo nada a la gente, y en la agenda del Congreso hay un montón de leyes que sí son mucho más importantes e impactan mucho más en la población».