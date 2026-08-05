El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, informa que dieron inicio los trabajos de la primera etapa de construcción de la futura Terminal Metropolitana de Ómnibus.

Los trabajos consisten en desmonte, limpieza y movimiento de suelo, con el objetivo de acondicionar el terreno para las próximas etapas de la obra. Son ejecutados por administración a través de Vialidad Provincial, dependiente del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

Norberto Gallo, encargado de obra de Vialidad Provincial, explicó que “se está realizando limpieza, desmonte y movimiento de suelo en una dimensión de 9 hectáreas con maquinarias propias de Vialidad”.

El predio de la nueva Terminal de Ómnibus se encuentra ubicado en el ingreso a la ciudad, sobre Avenida Circunvalación, y desde la cartera de Integración Regional destacaron que esta intervención dejará el predio en condiciones para iniciar los trabajos específicos de construcción.

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