La Corte de Justicia de Catamarca decidió apartar a la jueza Elizabeth Cabanillas de

la causa Kotler por falta de imparcialidad. El máximo tribunal falló a favor del pedido

de la abogada de la familia Camaño, a la magistrada que había beneficiado al interno

Elián Kotler con la prisión domiciliaria por supuestas “hemorroides”, una enfermedad

de tratamiento totalmente ambulatorio.

Ahora el expediente que tiene al joven condenado por causar la muerte de Pablo

Camaño durante un siniestro vial en 2013, deberá ser entendido por la jueza de

ejecución penal N° 2, Rosa Elena Berrondo Isí.

Cabe recordar la polémica generada en el marco de la causa que a pesar de contar

con sentencia firme, todavía continúa dando que hablar, ya que Elián Kolter hasta

ayer, en lugar de estar alojado en el Penal de Miraflores, donde debe cumplir la pena

de 4 años de prisión, permanece en su casa “recuperándose” de una cirugía.

El pedido de recusación se efectivizó el pasado mes de octubre ante el máximo

tribunal de Justicia de la provincia, que ya había emitido su opinión sobre la condena

impuesta en 2018, la cual fue confirmada al juez Marcelo Miguel Forner.

El pedido de la querella ejercida por la abogada Natalia Páez surgió luego de que la

jueza Cabanillas, encargada de controlar el cumplimiento de la pena, le negara un

pedido de una nueva junta médica que evaluara la evolución de la supuesta dolencia

que atraviesa el joven condenado por homicidio culposo.

También rechazó una solicitud de la familia de la víctima, la cual entendía que debía

realizarse una nueva junta médica para Elián Kotler, puesto que no había respondido

uno de los puntos de pericias sobre el que se intentaba dilucidar si Kotler simulaba o

no su enfermedad.

Si bien estos puntos deberán ser respondidos nuevamente por la nueva magistrada,

la Corte expresó que la jueza Cabanillas se excedió en sus facultades al señalar en

una de sus resoluciones una “supuesta violencia moral” contra el interno Kotler,

puesto que esa apreciación es de carácter personal y solo puede ser manifestada por

la parte afectada, no por un tercero.

Finalmente, la misma jueza Cabanillas indica que ante los constantes hostigamientos

de la abogada Natalia Páez, le afecta su capacidad de imparcialidad, puesto que el

máximo tribunal dispuso que no está en condiciones de resolver en esta causa.

