La semana pasada, en el marco de las elecciones partidarias de la Unión Cívica

Radical (UCR), se cumplió con el proceso de presentar los avales necesarios por

parte de cada sector interno a los fines de poder ser partícipes de las elecciones del

próximo 7 de febrero.

Fue así como cada una de las líneas presentó esta documentación ante la Junta

Electoral de la UCR, pero sorprendió a muchos que el rector de la Universidad

Nacional de Catamarca (UNCA) y excandidato a intendente por Juntos por el

Cambio, Flavio Fama, inscribió a un nuevo sector que lo tiene como referente y que

se denomina “Raúl Alfonsín”.

Sin embargo, a menos de una semana de presentada oficialmente esta línea, surgió

en la jornada de ayer una impugnación por la utilización del nombre, dado que ya hay

un sector de la UCR que lleva esta denominación.

Precisamente fue Marcelo Aragón Juárez quien presentó una nota acompañada por

la firma de otras personas ante el presidente de la Junta Electoral de la UCR, Jorge

Víctor Sesto, en la cual señala que “nos dirigimos a usted a los efectos de elevar una

solicitud de impugnación al nombre propuesto por un sector interno recientemente

constituido”, en alusión a la línea de Fama.

Agregando que consideran “al radicalismo como una idea y como una filosofía, es

menester marcar y solicitar que se rectifique el desvío del rumbo que tiene este

sector con dicho nombre y que se contradice con el espíritu de unión y fraternidad por

el que bregaba el inclaudicable luchador de Chascomús” y que “Raúl Ricardo

Alfonsín es más que el propósito que una línea interna manifieste en la retórica;

porque como decía el expresidente Alfonsín, ‘las acciones definen a los hombres’”.

Además, Aragón Juárez señaló que “ya existe en la UCR catamarqueña ‘La Mesa

Política Raúl Ricardo Alfonsín’, que es un espacio amplio de diálogo y debate donde

convergen distintas miradas de sectores partidarios, que no representa un sector de

líneas en particular y se abordan temáticas referidas al quehacer político con la idea

de mantener vivo el espíritu y las premisas que el mismo Raúl Alfonsín enarbolaba

como bandera, entendiendo que quizás por desconocimiento de la vida partidaria de

los últimos tiempos, no consideraron la existencia de este espacio constituido

formalmente desde el 2010 y cuya existencia y vigencia perduran hasta la fecha, lo

cual acusa una gran falta de caballerosidad en pretender usar un nombre en

desmedro de otros espacios ya constituidos”.

“Creemos firmemente en la unidad de criterios, en que cada afiliado es dueño de lo

que dice en función de su representatividad política y partidaria, aquí no hay una

lucha por el poder del partido, uno puede hablar en función de lo que piensa y cree

que puede aportar para despejar dudas de los afiliados o la sociedad. No amerita

bozales de ninguna característica, queremos opinar y ser escuchados con respeto

absoluto”, indica.

Finalmente, Marcelo Aragón Juárez expresó que “en virtud de lo expuesto,

solicitamos a esta junta electoral la impugnación de esta línea”.

