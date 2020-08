7 agosto, 2020 10:40

El catálogo de Netflix es sumamente amplio pero siempre hay películas y series que abandonan la plataforma: ¿Cuáles se van en agosto?

La plataforma norteamericana suele informar todos los meses cuales son los nuevos lanzamientos y las novedades que se avecinan en cada región. Pero nunca aclaran cuáles son las películas, series o documentales que abandonan Netflix. Por eso, nosotros les contamos todo lo que se va del streaming este mes.

Una de las noticias más importantes es que Pulp Fiction ya fue removida el primero de agosto. Para los fanáticos del cine y de Tarantino, el filme protagonizado por John Travolta, Uma Thurman y Samuel Jackson es uno de los grandes éxitos mundiales que ya no estará en el streaming. Otra película que se va es “12 años de esclavitud”, dirigida por Steve McQueen y protagonizada por Brad Pitt.

Las películas que se van de Netflix

28 días, Pesadilla en la calle Elm 3 y 4, Spider-Man (2002), La noche de los muertos vivientes, Alicia a través del espejo, Point Break, Savage dog, Capitán América: Civil War, Biker Boyz, D.E.B.S, Detroit Rock City, Diana, el secreto de una princesa, In the cut, Una esposa de mentira, Eurotrip, Firewall, Flashdance, Jóvenes Brujas, Locos de remate.

Vacas vaqueras, El diario de la princesa 2, El instituto, El jardín secreto, Shane, Pulp fiction, Recién cazado, Soy el número 4, The bomb, The model, Thunderstruck, En la cuerda floja, This beautiful fantastic, The black room, Enemigo invisible, Resident Evil 3, The most unknown, Baywatch (2017), Black site Delta, Mi villano favorito 3, Pray for rain, Redline, Pitch black, The thing, Soldado anónimo, Kicking and screaming.

Las series que se van

En cuanto a las series, son muchas menos que las películas: Acampados, Juacas, Ever after high, Alive and kicking.

Fuente: BolaVip

