Música

Se trata del sexto álbum de la cantautora y actriz australiana-británica.

Natalie Imbruglia acaba de lanzar su esperado álbum de estudio “Firebird”, el sexto de su carrera.

El álbum presenta los singles lanzados previamente “Build It Better”, “Maybe It’s Great” y “On My Way”, junto a nuevas canciones como la que da nombre al disco: “Firebird”. Esta trata sobre “cómo a menudo intentamos presionar hacia abajo nuestras vulnerabilidades y les ponés una cara dura, pero, en realidad, cuando abrazás ese lado frágil de vos mismo, ahí es donde encontrás la verdadera fuerza”, según cuenta la artista.

“Firebird” fue escrito junto a músicos de la talla de Albert Hammond Jr de The Strokes, Romeo Stodart de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) y más, y es un álbum sobre la independencia, la vulnerabilidad, y la yuxtaposición de fuerza y fragilidad.

Se trata de un álbum que fue grabado casi en su totalidad en aislamiento, producido remotamente por Natalie y My Riot con producción adicional de Albert Hammond Jr, Gus Oberg (The Strokes, Albert Hammond Jr) y Romeo Stodart (The Magic Numbers).

¡Mirá el video de su último single, “On My Way”, acá!

Rose Bouzon