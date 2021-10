Música

El músico británico publicó un listado con todos sus discos de acuerdo a su preferencia. El mismo generó polémica por el lugar que le dio a los trabajos más populares de The Smiths y por el que eligió poner en el primer puesto.

Morrissey comenzó su amplia carrera musical con The Smiths en los 80s -de 1982 a 1987-, para después aventurarse a seguir un camino solista hasta nuestros días. y luego continúo en formato solista, hasta el día de hoy.

Junto a The Smiths, el músico editó cuatro discos de estudio, además de uno en vivo llamado “Rank” y diversas recopilaciones. Como solista, lanzó más de una docena de trabajos, de los cuales el más reciente es de 2020.

Pero ahora se ve que tuvo la ¿necesidad? de polemizar una vez más y ordenar todos estos trabajos de mejor a peor, según su opinión. El listado fue publicado en una de sus páginas web oficiales y la reacción de sus seguidores no se hizo esperar.

Por un lado, por los bajos lugares que ocupan los discos más queridos de The Smiths, por el otro, porque considera que su mejor disco es “World Peace Is None Of Your Business”, lanzado en 2014.

El álbum de The Smiths en el puesto más alto es una recopilación (“Louder than Bombs”) y aquellos como “The Queen Is Dead” quedaron en los últimos puestos.

Esta es la lista que Morrisey compartió:

World Peace Is None Of Your Business Ringleader of the Tormentors You Are The Quarry Bona Drag Vauxhall and I Your Arsenal Louder than Bombs Strangeways, Here We Come Rank Swords California Son I Am Not A Dog On A Chain Years Of Refusal Low In High School Southpaw Grammar Beethoven Was Deaf Meat Is Murder The Queen Is Dead Maladjusted Viva Hate Greatest Hits Hatful of Hollow Singles Live at Earls Court The World Won’t Listen Kill Uncle The Best Of Very Best Of The Smiths Rare tracks

Rose Bouzon