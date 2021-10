Música

BTS y Coldplay acaban de confirmar, una vez más, por qué hacer una colaboración fue una idea más que acertada. Y es que “My Universe”, el tema que las dos bandas lanzaron recientemente, acaba de convertirse en la canción #1 de una de las listas más populares y relevantes de la industria musical: la Billboard Hot 100.

Lanzada el 24 de septiembre, el tema ya había estado entre las tendencias de YouTube, y ahora se convierte en la primera colaboración entre dos grupos en lograr el primer puesto del ranking de Billboard.

Ahora bien, también es un hito para BTS, que acaba de romper un nuevo récord. “My Universe” es la sexta canción del grupo de K-pop en encabezar el Hot 100, después de “Dynamite”, “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” con Jawsh 685 y Jason Derulo, “Life Goes On”, “Butter” y “Permission to Dance”.

Aún más, el grupo logró seis números 1 en un año y poco más de un mes, lo que los convierte en el segundo más rápido en hacerlo después del récord de los Beatles de un año y dos semanas en 1964-1966.

Tanto Coldplay, como BTS agradecieron a sus seguidores, los “Coldplayers” y ARMY, respectivamente, por este logro. “¡Siempre ha sido un honor hacer que todo esto suceda con ustedes! ¡Mucho amor y felicidades! Gracias a ARMY y a los Coldplayers“, publicó el grupo coreano ante el agradecimiento del grupo liderado por Chris Martin.

It’s been always an honor to make this all happen with you ! Big love and congrats !

Thank you to ARMY and Coldplayers 💜💜 love r, j , s, h, j, j, v https://t.co/xWllRJouOH

— 방탄소년단 (@BTS_twt) October 5, 2021