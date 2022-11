Música

El pasado sábado, el ex The Smiths brindaba un show en el famoso Greek Theatre cuando -a 30 minutos del inicio- abandonó el escenario de forma repentina, dejando que uno de sus músicos informara al público que el concierto se había suspendido.

“Lo sentimos, pero debido a circunstancias imprevistas el espectáculo no va a continuar. Lo sentimos mucho. Nos vemos la próxima vez”, dijo uno de los miembros de la banda.

Una nota en la página oficial de Instagram de Morrissey decía: “Gracias por venir anoche, Los Ángeles. Los queremos y estamos agradecidos por su apoyo. Por favor, estén atentos a más anuncios que llegarán en breve”.

Muchos fans en Twitter dijeron que el músico de 63 años se había quejado de tener “demasiado frío”.

Morrissey publicará su 14º álbum de estudio “Bonfire Of Teenagers“ en febrero del año que viene. Se burló el año pasado: “El peor año de mi vida concluye con el mejor álbum de mi vida”.

Al enterarse de que BMG lo había despedido, Morrissey dijo que estaba “perfectamente en consonancia con el implacable horror galvánico del 2020”. Escribió en ese momento: “Esto está perfectamente en consonancia con el implacable horror galvánico del 2020. Seríamos unos locos de la crítica si esperáramos algo positivo. Mis tres álbumes con BMG han sido los mejores de mi carrera, y los mantengo hasta la muerte. Grabarlos ha sido un periodo crucial en mi vida, y se lo agradezco al anterior equipo de BMG y a todos los implicados. Para mí sigue siendo importante hacer música a mi manera, y no me gustaría estar en una discográfica que dicta de forma tan específica cómo deben comportarse sus artistas, especialmente cuando la palabra “talento” no se menciona en ningún momento“.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –