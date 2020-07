“Mi papá me va a matar”: un niño de 10 años fue brutalmente asesinado por su padre

22 julio, 2020 19:25

Un niño de 10 años fue asesinado por su padre en Indianópolis, días antes del crimen, el pequeño le advirtió a su madre sobre el posible muerte.

Un doloroso crimen conmueve a los residentes de Indianápolis: un nene de 10 años fue asesinado por su padre. Antes de encontrarse con él, le advirtió a la madre “mi papá me va a matar”. Hasta el momento, no se ha encontrado el cuerpo del niño.

Dibiah Kelly, de 37 años, fue arrestado en Missouri el martes y acusado de la muerte de su hijo. El 14 de julio, la madre de Nakota le dijo que pasaría el fin de semana con su padre, a lo que el menor respondió: “Oh, estoy muerto. No esperes que regrese a casa “, según la declaración jurada obtenida por The IndyStar.

El pequeño le contó a su mamá que su papá se encontraba muy enojado con él debido a que le había colgado el teléfono porque no quería hablar. “Papá me va a matar” le dijo el chiquito.

El sábado, un pariente lejano de Dibiah llamó al 911 y contó que este hombre había matado a su hijo. Rápidamente, los oficiales se dirigieron a la casa donde se encontraba el niño, pero nadie respondió cuando tocaron la puerta.

Las autoridades no encontraron ninguna razón para forzar la entrada, por lo que se fueron. Al día siguiente, un oficial de policía habló con un amigo de Dibiah quien reveló que este había matado a su propio hijo.

Los oficiales regresaron al departamento de Dibiah y, según los informes, descubrieron una “escena de crimen”. Cuando entraron al domicilio, los policías encontraron manchas de sangre en el baño y en la entrada de la casa.

Los videos captados por la cámara de seguridad muestran a Dibiah haciendo tres viajes para cargar su jeep antes de tirar una bolsa en el basurero del complejo.

El martes los oficiales de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri lograron capturar al asesino. Tomaron su Jeep, donde encontraron más manchas de sangre. Los oficiales llevaron a Dibiah a la cárcel del condado de Macon y desde entonces ha sido formalmente acusado de asesinato.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube