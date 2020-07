Le pusieron Lucifer a su hijo recién nacido y encendieron la polémica

22 julio, 2020 19:24

Funcionarios del registro civil les advirtieron a los padres que si llamaban Lucifer a su hijo “nunca podría encontrar trabajo”.

Cada tanto en los medios de comunicación aparecen noticias relacionadas a insólitos nombres de bebés. Si bien hay millones de alternativas, algunos padres optan por buscar nombres exóticos o poco comunes, quizás con la intención de salir de lo común. Sin embargo, hay casos más arriesgados que otros. En esta oportunidad una pareja decidió llamar Lucifer a su hijo y encendió la polémica.

Se trata de un bebé nacido en el condado inglés de Derbyshire el 6 de abril, en medio de la pandemia de coronavirus. Sus padres Dan y Mandy Sheldon fueron portada de varios medios luego de una polémica decisión: nombrar a su hijo Lucifer. El primer obstáculo lo encontraron en el registro civil donde, en principio, se negaron a cantarlo así. Una funcionaria de la oficina pública dijo que consideraba a ese nombre como “satánico”.

“Nos dijo que nunca podría encontrar un trabajo y que los profesores no querrían enseñarle. Traté de explicarle que no somos religiosos y que en griego Lucifer significa ‘portador de luz’ y ‘alba’, pero ella no me quiso escuchar”, expresó Dan Sheldon. Finalmente la funcionaria les pidió tiempo para revisar la documentación vigente con el objetivo de asegurarse que ese nombre estuviera permitido.

Finalmente los padres lograron anotar a su hijo con el nombre Lucifer, pero la polémica siguió en las redes sociales donde muchos se muestran en contra, pero otros a favor. “Al final lo hizo, pero apretando los dientes. Honestamente, pensábamos que era un nombre bonito y único. No esperábamos recibir tanta aflicción por eso”, dijo el padre del bebé.

Fuente: 20 Minutos

