Entre el 28 y el 30 de noviembre, se llevó a cabo el retiro – campamento de jóvenes Enfocados en Cristo 5, en la casa de retiros San Gabriel de la Dolorosa, ubicada en El Rodeo, departamento Ambato.

La propuesta contó con la participación de más 50 chicos “dispuestos a abrir el corazón y dejarse transformar por el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo Renovador”, manifestaron los organizadores, agregando que esta 5° edición “fue un verdadero estallido de gracia y presencia de Dios. Fueron días intensos, llenos de oración, sanación, compañerismo y momentos donde la presencia de Dios fue palpable”.

Asimismo, destacaron que “este año tuvo un toque muy especial: los jóvenes que ya vienen caminando dentro de la Renovación Carismática tuvieron el desafío de predicar, dirigir y sostener todo el retiro, y lo hicieron con un amor, una madurez y una entrega que sorprendió a todos. ¡El Señor obró maravillas a través de ellos! Todo salió a la perfección, y cada uno terminó renovado, encendido, fortalecido y con ganas de seguir trabajando para el Señor”.

Acompañaron a los jóvenes, el padre Carlos Figueroa, asesor de la Renovación Carismática Católica en Catamarca; el padre Eugenio Pachado, asesor de la Pastoral de Juventud Diocesana; y el padre Rogelio Suárez, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, con sede en La Puerta, Ambato, a cuya jurisdicción pertenece la localidad de El Rodeo.

También, el sábado por la noche recibieron la visita del cantautor catamarqueño Marcelo Olima.

“Queremos dar gracias a todos los hermanos que colaboraron, que siempre creen y apuestan por los jóvenes, por su fe y por su servicio. Agradecemos también a los sacerdotes que nos acompañaron con su presencia y su entrega; y de manera muy especial al equipo de coordinación diocesana de la Renovación Carismática Católica, por su apoyo constante y su corazón siempre dispuesto”, manifestaron.