Durante dos jornadas de trabajo, autoridades del Gobierno de Catamarca y la Academia Blockchain de Polkadot (realizadora de programas educativos de blockchain de primer nivel, creados e impartidos por líderes del sector) trabajaron en la implementación de la tecnología en diversas áreas de gobierno.

En este marco, el gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a la CBO de Polkadot Blockchain Academy, Marina Marchesotti, junto con los integrantes de la institución Carlos Aguiló, Giselle Heleg y María Sdrigotti, en un encuentro en el que también participaron miembros de su gabinete y el diputado provincial Gustavo Aguirre.

La misión del encuentro fue abrir un espacio de diálogo sobre cómo la tecnología blockchain puede aplicarse en distintas áreas estratégicas de la provincia, y analizar oportunidades reales para impulsar innovación, transparencia y eficiencia en la gestión pública y el desarrollo productivo. La agenda incluyó un intercambio sobre casos de uso concretos que podrían contribuir a resolver desafíos locales y, al mismo tiempo, generar nuevas dinámicas económicas basadas en infraestructura tecnológica descentralizada.

El equipo de Polkadot Blockchain Academy también se reunió con funcionarios provinciales, entre ellos los titulares de los ministerios de Educación, Producción, Trabajo y Salud, además de representantes de la Universidad Nacional de Catamarca. Más de 35 decisores participaron de la convocatoria, evidenciando la relevancia del tema para la provincia. Además, Marchesotti y Aguiló ofrecieron una charla abierta sobre blockchain, Polkadot y Web3 en el Nodo Tecnológico, con la participación de alrededor de 69 asistentes, entre equipos técnicos gubernamentales, referentes académicos e invitados especiales.

Sobre Polkadot

Polkadot Blockchain Academy es la institución educativa oficial de Polkadot, fundada por el Dr. Gavin Wood. Nació con la misión de formar a la próxima generación de líderes en tecnología y blockchain, y en pocos años ha entrenado a más de 1.000 graduados a través de programas presenciales y online. Su enfoque académico y práctico impulsa talento capaz de desarrollar soluciones reales en el ecosistema Web3.

Programa provincial

El encuentro se realizó en el contexto de la sanción legislativa del proyecto de ley que crea en Catamarca el “Programa de Fomento de la Investigación, Estudio y Desarrollo para la Aplicación Práctica de la Tecnología Blockchain en el sector público y privado de la provincia”.

La iniciativa, autoría del diputado Gustavo Aguirre, busca promover la incorporación práctica de blockchain en diversas áreas de la administración pública y en el sector privado, generando herramientas de fomento del desarrollo de emprendimientos públicos y privados vinculados a la provisión de infraestructura, servicios, protocolos, unidades de cuenta, códigos abiertos, software libre y hardware, en las distintas fases de implementación de esta tecnología de cadena de bloques.