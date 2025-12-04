La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, llevó adelante la finalización del ciclo de los Talleres Barriales Socioeducativos, una propuesta abierta, libre y gratuita destinada a jóvenes y adultos de toda la comunidad.

A lo largo del año, más de 100 alumnos y alumnas completaron los distintos talleres de formación técnica y profesional y recibieron sus certificados en un emotivo acto que reunió a familias, docentes y autoridades.

Cabe destacar que, el cierre de este ciclo tuvo un valor especial, ya que los egresados recibieron por primera vez certificados con validez oficial. Esto fue posible gracias al trabajo articulado entre el Instituto Tecnológico Municipal (ITM) y la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, en el marco del Convenio de Cooperación entre ambas instituciones.

Los Talleres de Oficios, enmarcados en el Programa de Capacitación y Formación Profesional, proporcionan herramientas prácticas y específicas que fortalecen la posibilidad de que los participantes desarrollen emprendimientos productivos y de servicios en la economía local.

Los oficios que participaron de la entrega de certificados fueron:

Manicuría , a cargo de la profesora Karina Rodríguez.

Barbería , dictado por el profesor Jorge Castro.

Maquillaje Social y Artístico , a cargo de la profesora Lorena López.

Peluquería , dictado por la profesora Lorena López y Mayra Acevedo.

Estos espacios formativos, distribuidos en diversos puntos de la ciudad, promueven la participación de vecinos y vecinas de todas las edades, brindando oportunidades concretas de aprendizaje, crecimiento personal y desarrollo comunitario.

En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Educación y Cultura, CPN Marqueza Blanco; la directora de Políticas Sociales y Educativas, Prof. Fiorella Farroni; el rector del Instituto Tecnológico Municipal, Prof. Sergio Endrizzi; y la coordinadora del proyecto, Téc. Viviana Chasampi, acompañados por el equipo de la Dirección, los alumnos y sus familias.