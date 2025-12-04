Las escuelas secundarias municipales Miguel Cané y Gustavo Gabriel Levene llevaron a cabo sus tradicionales muestras pedagógicas y culturales con el cierre del ciclo 2025. El evento tuvo como escenario el Complejo Cultural Urbano Girardi, espacio que se consolidó una vez más como un importante punto de encuentro para la comunidad educativa.

El ámbito fue preparado especialmente para recibir a las familias, equipos directivos y docentes, quienes acompañaron a los estudiantes en la presentación de sus aprendizajes y producciones desarrollados a lo largo del año.

Las jornadas estuvieron colmadas de arte, danza, teatro, música y diversas expresiones creativas que reflejaron el compromiso cotidiano de ambas instituciones con la formación integral de sus jóvenes.

Tanto en la escuela Miguel Cané como en la Gustavo Levene, las propuestas se distinguieron por su diversidad y por el trabajo colaborativo que impulsa el Sistema Educativo Municipal. Cada exposición, obra y número artístico evidenció el talento, la dedicación y la pasión de los estudiantes y sus docentes, consolidando un cierre inspirador que reafirma los valores del sistema.