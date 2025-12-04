En conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, la Subsecretaría de Salud Municipal llevó a cabo una intensa jornada de testeos en las instalaciones de Sanidad Municipal. La iniciativa subraya el compromiso del municipio en la prevención y el cuidado de la salud, promoviendo activamente la detección temprana y la educación sobre el VIH/SIDA en la comunidad.

Durante la mañana, la jornada registró un alto nivel de participación, con la realización de 48 testeos. Como resultado, se detectaron dos casos que fueron derivados de manera inmediata al área de infectología de la provincia con un turno protegido para asegurar la atención y el seguimiento correspondiente.

Ana Lagoria, subsecretaria de Salud, destacó la gran respuesta de la comunidad, señalando la importancia de la concienciación y la prevención. «El número de testeos ha sido alto; esto no pasa habitualmente. Es fundamental que la gente esté tomando conciencia sobre el tema», afirmó la funcionaria.

Se espera que este tipo de iniciativas continúe promoviendo la detección temprana y reforzando los mensajes de educación sobre el VIH/SIDA en la comunidad.