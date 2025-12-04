Facebook Instagram RSS
32.7 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Inicio Centro ANSES: se confirmó un nuevo bono para jubilados y el monto a...

ANSES: se confirmó un nuevo bono para jubilados y el monto a cobrar

Por
Catamarca Provincia
-
















Home Nacionales ANSES: se confirmó un nuevo bono para jubilados y el monto a…

Luego de conocerse la inflación de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,3% en sus prestaciones durante diciembre. De esta manera, las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros programas, tendrá un ajuste en sus montos.

Sin embargo, el organismo anunció la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para un grupo específico de adultos mayores, que deben cumplir con una serie de requisitos importantes antes de solicitarlo. Este monto extra, además, se presenta como un alivio para el bolsillo durante el último mes del año.

Este bono de $70.000 se entregará completo únicamente a las personas que cobran la jubilación mínima, que en diciembre será de $340.879,59. Con ese refuerzo, el ingreso mensual sube a $410.879,59 y, al agregar el aguinaldo, el monto total alcanza $581.319,38.

Para quienes perciben un haber entre $340.879,59 y $410.879,59, el refuerzo será menor y ajustado de manera que nadie supere ese tope. En cambio, quienes ya cobran más de $410.879,59 no recibirán el bono, ya que ANSES lo destina exclusivamente a los jubilados con ingresos más bajos.

Artículo anteriorLa Capital realizó testeos de VIH en Sanidad Municipal en el marco del día mundial de la lucha contra el SIDA
Artículo siguienteMilei convocará a los jefes de bloque para negociar el Presupuesto como paso previo a las extraordinarias
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor

© Creado por Bi&Vi Argentina - CONSULTORA NORTe - Catamarca Provincia Derechos reservados