Tras conformar la primera minoría en la Cámara de Diputados, el Gobierno convocará a los jefes de bloque para negociar el Presupuesto y las reformas que incluirá en el llamado a sesiones extraordinarias, que se realizarán desde el 10 hasta el 31 de diciembre. En Nación aseguran que el decreto se oficializará —con la firma del presidente— en el boletín oficial este viernes o el lunes próximo.

El Ejecutivo mantiene contactos con los presidentes de las bancadas aliadas y asegura que tiene en la mira encuentros formales en los próximos días para comenzar las negociaciones. Busca conseguir dictamen del proyecto presupuestario antes de mediados de diciembre. El oficialismo también quiere acelerar la reforma laboral, que comenzará a debatirse en la Cámara Alta.

“No tenemos una fecha definida, pero vamos a hacer algo formal”, expresan en Nación. Los encargados de llevar las negociaciones son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que ya encabezó rondas de negociaciones con gobernadores.

La mesa política de Balcarce 50 estableció como prioridad la sanción de la iniciativa que fija las asignaciones presupuestarias porque tiene la expectativa de que provoque una baja del riesgo país antes de avanzar con la refinanciación de los vencimientos de deuda de enero, que ascienden a US$4000 millones. Abarca también el proyecto que promueve el uso de “dólares del colchón”.

El Gobierno logró este martes la primera minoría en la Cámara Baja con el traspaso de Francisco Morchio —que responde al gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos)— a La Libertad Avanza. Alcanzó un total de 95 diputados, mientras que Unión por la Patria quedó en segundo lugar con 93 y los bloques de Provincias Unidas y el PRO más la UCR y aliados quedaron empatados.

El Ejecutivo trabaja en la convocatoria para los jefes de los bloques dialoguistas, aunque todavía no formalizó una fecha concreta. Se trata de los representantes del PRO, UCR junto con la alianza entre Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Lo mismo aplica para los sectores federales, como Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.

En la Casa Rosada descartan por el momento que el jefe de Estado presente los detalles del Presupuesto y de las reformas de forma pública y aseguran que enviarán los proyectos al Congreso a través de la secretaría de Legal y Técnica -que preside María Ibarzabal- sin mayores exposiciones más allá de una conferencia del jefe de gabinete, Manuel Adorni.

En Balcarce 50 reconocen que hay muchos puntos de la reforma tributaria que pueden quedar afuera del tratamiento legislativo en sesiones extraordinarias, como cambios en la composición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la eliminación del impuesto al cheque. “Las reformas las vamos a hacer de forma progresiva. Para que funcione su aplicación, tienen que ser escalonadas”, expresan en el oficialismo.