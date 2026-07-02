Con la participación de más de 100 jóvenes de escuelas secundarias, centros de estudiantes y organizaciones juveniles de distintos puntos de la provincia, se llevó a cabo el lanzamiento de #JuventudesActivas, un programa impulsado por la Juventud Unida Catamarqueña (JUC) junto a la Dirección de Juventud de la Vicegobernación de Catamarca.

La jornada contó con la presencia del presidente provisorio del Senado, Ramón Figueroa Castellanos; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el subsecretario de Coordinación, Julio Macedo; senadores y diputados provinciales; la directora provincial de Salud Mental; directoras de Juventud de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Capital; funcionarios provinciales y representantes de diversas instituciones juveniles.

Durante el acto hicieron uso de la palabra autoridades provinciales y Valentín Arias, fundador y presidente de la Juventud Unida Catamarqueña.

En ese marco, Arias planteó una de las principales preocupaciones que hoy atraviesan a las juventudes. Al hacer referencia al reciente informe que indica que la tasa de suicidios triplica a la de homicidios, consultó qué evaluación realiza el Estado sobre las políticas públicas de salud mental y si las medidas implementadas están siendo suficientes para dar respuesta a esta problemática.

Para cerrar el lanzamiento, Arias dejó un mensaje que sintetizó el espíritu del programa:

Tal vez no podamos cambiar la historia de todos los jóvenes, pero sí podemos ser el puente que ayude a muchos a cruzar hacia esa oportunidad capaz de cambiarles la vida. Ese es el puente que queremos construir. Esa es la responsabilidad que queremos asumir.”

Con esta iniciativa, la Juventud Unida Catamarqueña y la Dirección de Juventud de la Vicegobernación de Catamarca buscan impulsar una agenda construida junto a las juventudes, promoviendo políticas públicas que respondan a sus necesidades reales y fortaleciendo su participación activa en el presente y el futuro de la provincia.

Fuente: Datamarca

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