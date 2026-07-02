En las instalaciones del Nodo Tecnológico, el municipio de la Capital dio inicio a las jornadas informativas y a la firma de comodatos con los más de 200 emprendedores seleccionados que formarán parte del «Espacio Capital» en la edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026. Cabe destacar que, desde hace varias ediciones consecutivas, la municipalidad cuenta con este predio institucional propio, consolidándose como un lugar neurálgico donde los productores locales participan, comercializan y exhiben sus creaciones artesanales en la fiesta mayor de todos los catamarqueños.

Durante el encuentro, el subsecretario de Acción Social de la Capital, Eugenio Barrios, destacó el gran trabajo conjunto realizado para ampliar la participación comunitaria en un contexto económico desafiante. «Sabemos que la situación económica es complicada, pero el municipio tomó la decisión política de hacer un esfuerzo mayor para incorporar a más emprendedores este año. Ellos realizan una labor muy grande en cada barrio y nosotros, como gestión del intendente Gustavo Saadi, apostamos de lleno a su dedicación para brindarles esta oportunidad concreta de crecimiento», expresó el funcionario.

Estas jornadas tienen como propósito central informar a los seleccionados sobre las pautas de convivencia, las normas bromatológicas vigentes, el uso correcto de la energía y la organización interna dentro del Predio Ferial. «Estamos trabajando intensamente para que cada uno cuente con un puesto individual de 2×2 metros, asegurando un espacio cómodo, higiénico y organizado donde puedan lucir sus propuestas gastronómicas y de diseño», explicó Barrios. Los emprendedores, quienes se mostraron muy entusiasmados por la convocatoria, comenzarán a instalarse en sus respectivos lugares un día antes del inicio oficial del festival en este mes de julio.

Con esta importante convocatoria masiva, la gestión de la Capital al frente del intendente Gustavo Saadi, busca continuar apoyando el talento local, consolidando una vidriera económica fundamental para el desarrollo sostenible, el autoempleo y la proyección de los pequeños productores catamarqueños en el acontecimiento cultural más importante de la provincia y el país en invierno.