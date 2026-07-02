El intendente Gustavo Saadi selló una estratégica alianza con la Universidad Nacional de Catamarca, que permite lanzar dos nuevas posibilidades de formación superior totalmente gratuitas.

A través de la Dirección General del Nodo Tecnológico y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA, se rubricaron los convenios para la creación de nuevas diplomaturas universitarias, con la firma del jefe comunal capitalino y el rector de la casa de altos estudios, Oscar Arellano.

En el acto, participaron además el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales; el subsecretario de Transformación Digital y Gestión Pública, Emilio Ramaci; el subsecretario de Acción Social, Eugenio Barros; y el decano de la mencionada unidad académica, Gustavo Lazarte, consolidando un espacio de trabajo articulado que busca acercar propuestas de capacitación gratuitas, actuales y de alta calidad técnica con certificación universitaria a toda la comunidad catamarqueña.

El esquema formativo integral se compone de la Diplomatura en Desarrollo Emprendedor y Gestión de Negocios Locales y de la Diplomatura en Educación Financiera y Ciudadanía Digital, ambas planificadas con una duración total de cuatro meses bajo una modalidad de cursado presencial que contará con soporte virtual constante a través de la plataforma institucional de la Facultad de Ciencias Económicas.

Las propuestas académicas están dirigidas de manera abierta a personas mayores de 18 años con título secundario habilitante, abarcando a emprendedores, comerciantes, trabajadores del sector público y privado, estudiantes, docentes y ciudadanos interesados en adquirir herramientas conceptuales y metodológicas que potencien su empleabilidad y desarrollo profesional en el territorio.

Palabras del intendente

En momentos en que la educación pública universitaria está despreciada por las políticas nacionales y debe luchar en la justicia por sus legítimos recursos, Saadi ratificó su compromiso con la educación gratuita y de calidad como una política de Estado.

“El conocimiento y la educación, y fundamentalmente en estos temas, en emprendedurismo, en educación financiera y digital; son herramientas muy poderosas para transformar la vida de la gente y el futuro de una comunidad”, destacó Saadi.

El intendente señaló que “estamos viviendo en un mundo muy cambiante, donde la tecnología, la innovación y las nuevas formas de trabajo generan un desafío para todos, y creo que el conocimiento y la educación son herramientas que les van a permitir a ustedes poder desenvolverse muchísimo mejor”.

“Entonces aprovechen esta enorme oportunidad que brinda la Universidad Nacional de Catamarca junto con el Nodo Tecnológico, son herramientas que a ustedes les van a permitir hacer su negocio mucho más sustentable, poder administrar mucho mejor sus recursos, poder ver todas las líneas de financiamiento y actividades que puedan realizar”, agregó.

Saadi sostuvo que “el emprendedor tiene un talento, tiene idea, tiene ganas, pero por ahí le hace falta no solo financiamiento sino también la posibilidad de tener todos los conocimientos para hacer de ese negocio algo sustentable, y no es lo mismo una comunidad con o sin emprendedores. por eso nosotros necesitamos mucho de ustedes, y por eso celebro estas dos diplomaturas que les van a brindar herramientas a ustedes y a la comunidad, para poder fomentar empleo para el desarrollo y para la producción”.

Finalmente, el intendente reflexionó al subrayar que “tanto se discute hoy, lo escuchaba la vez pasada una nota el ingeniero Arellano hablar sobre el fallo de la Corte, yo estoy convencido de que invertir en educación, invertir en conocimiento, no es un gasto: invertir en la educación e invertir en conocimiento es la mejor inversión que pueden hacer los organismos públicos, y hoy celebro que dos instituciones como la Universidad Nacional de Catamarca y el municipio hayan decidido afrontar estas dos diplomaturas”.

Desarrollo emprendedor

Con respecto al alcance y la estructura de la Diplomatura en Desarrollo Emprendedor y Gestión de Negocios Locales, el trayecto formativo dependerá académicamente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y contempla una carga horaria total de 96 horas reloj, distribuidas en 64 horas de clases presenciales semanales y 32 horas destinadas al trabajo autónomo tutorizado del estudiante.

El plan de estudios se organiza de manera lineal a lo largo de cuatro módulos correlativos de 24 horas cada uno, comenzando por el eje de desarrollo emprendedor y oportunidades de negocio, donde los alumnos aprenderán a identificar demandas insatisfechas del entorno y evaluar la sustentabilidad multidimensional de sus proyectos mediante el diseño conceptual de un producto mínimo viable.

Posteriormente, en el segundo módulo, enfocado en el desarrollo y validación del modelo de negocio, los cursantes utilizarán la metodología del Business Model Canvas para definir su identidad organizacional y realizarán prácticas de validación en terreno aprovechando las jornadas de las ferias municipales de la Capital.

La formación técnica se profundizará en el tercer módulo, denominado administración y finanzas del emprendimiento, un espacio clave donde se dotará a los participantes de herramientas esenciales para el registro de ingresos y gastos, la estricta separación de las finanzas personales y del negocio, la determinación de costos fijos y variables, el cálculo del punto de equilibrio y el conocimiento de normativas impositivas básicas como el monotributo y la facturación mediante medios de pago digitales.

Finalmente, el cuarto módulo abordará la comercialización y el marketing del emprendimiento, capacitando a los asistentes en estrategias de posicionamiento de marca, fidelización de clientes, storytelling, uso profesional de redes sociales, configuración de catálogos en WhatsApp Business, diseño en Canva y la aplicación práctica de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la promoción de los pequeños negocios.

Como instancia de evaluación obligatoria y transversal, los alumnos deberán defender un trabajo final integrador consistente en una exposición persuasiva de tres minutos (Demo Day) que demuestre la viabilidad de sus ideas ante los tutores.

Educación financiera

Por su parte, la Diplomatura en Educación Financiera y Ciudadanía Digital se dictará de forma paralela con el objetivo de brindar respuestas concretas en un escenario económico complejo, acercando nociones de administración financiera personal tanto para el público en general como para docentes que deseen replicar estos contenidos en las aulas del sistema educativo.

El tramo dedicado a la ciudadanía digital pondrá especial énfasis en la alfabetización digital, capacitando a los usuarios en la realización segura de trámites ante diversos organismos públicos de nivel provincial, municipal y nacional, e incorporando nociones fundamentales de ciberseguridad y protección de datos necesarias para realizar transacciones comerciales y financieras sin riesgos en el entorno virtual.

Al respecto, el subsecretario Emilio Ramaci enfatizó que ambas propuestas fueron diseñadas desde el Nodo Tecnológico pensando de forma directa en mejorar las condiciones de empleabilidad del medio, permitiendo a los graduados robustecer sus currículums con el respaldo y el prestigio que otorga la certificación de la Casa de Altos Estudios.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por las instituciones organizadoras, el dictado de las carreras se estructurará en dos cohortes diferenciadas para garantizar una cobertura óptima y un correcto seguimiento pedagógico.

La primera cohorte iniciará sus actividades áulicas durante la semana del 4 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el mes de diciembre, mientras que la segunda cohorte iniciará su cursado en marzo de 2027 para concluir en junio de ese mismo año.

Cada una de las diplomaturas dispondrá de un cupo máximo de 80 participantes por cohorte, lo que permitirá alcanzar un total de 160 alumnos matriculados por ciclo y un impacto global de 320 ciudadanos formados al finalizar el programa completo, priorizándolos de manera especial a aquellos postulantes con residencia en la provincia que acrediten experiencia previa en el sector productivo de bienes y servicios.

Para concluir, las autoridades informaron que las inscripciones formales para acceder a los cupos de la primera cohorte se habilitarán de manera remota el próximo lunes 6 de julio a partir de las 10:00 horas.

Los interesados en participar deberán completar el formulario en línea que se publicará de forma simultánea en las redes sociales oficiales del Nodo Tecnológico Municipal y en el sitio web de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, requiriéndose la carga digitalizada de datos básicos de contacto, nivel de formación y localización geográfica.

El soporte pedagógico y las lecturas complementarias de las clases presenciales se gestionan a través del campus virtual de la facultad en la dirección www.economicasvirtual.edu.ar, dejando constancia de que los trámites administrativos se completarán durante julio para iniciar el ciclo lectivo en agosto sin interferir con la agenda de la Fiesta del Poncho, consolidando un importante acuerdo del municipio y la UNCA para continuar fortaleciendo el desarrollo local sostenible.