La medida regirá de manera excepcional el 2 y 3 de julio. El turno mañana ingresará a las 9 y el turno tarde finalizará a las 18, informó el Sistema Educativo Municipal.

La Municipalidad de la Capital dispuso un esquema excepcional de funcionamiento para las instituciones del Sistema Educativo Municipal debido a las bajas temperaturas previstas para este jueves 2 y viernes 3 de julio.

El comunicado oficial informa que el turno mañana ingresará a las 9, mientras que el turno tarde finalizará sus actividades a las 18. La medida alcanza a todos los niveles educativos, tanto de la modalidad formal como no formal, además del Gabinete Interdisciplinario y el área de Perfeccionamiento Docente.

El comunicado señala que los equipos de conducción, junto con el personal docente, deberán garantizar el desarrollo de los contenidos básicos y prioritarios durante la jornada escolar, con el objetivo de preservar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

Asimismo, se facultó a los equipos directivos para coordinar las tareas del personal de maestranza y asegurar las condiciones edilicias necesarias para el ingreso de los alumnos en el horario establecido.

La decisión fue adoptada de manera excepcional en el marco de la ola polar que afecta a la provincia y que durante la jornada provocó nevadas, temperaturas bajo cero y complicaciones en la transitabilidad de distintas rutas provinciales.

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