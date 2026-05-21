El expresidente respondió con ironía a las declaraciones del titular de la Cámara de Diputados, quien había sugerido que una postulación suya sería “funcional al kirchnerismo”.

El exmandatario Mauricio Macri salió al cruce de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en los últimos días había planteado que una eventual candidatura presidencial del líder del PRO en 2027 podría resultar “funcional al kirchnerismo”.

Durante un encuentro con dirigentes regionales, Macri fue consultado por la prensa sobre estas afirmaciones y respondió con ironía para desestimar la acusación. “Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”, expresó el exjefe de Estado, en alusión a la actual líder del espacio opositor, Cristina Fernández de Kirchner.

En ese mismo contexto, Macri sostuvo que no había seguido en detalle las declaraciones de Menem, uno de los referentes del oficialismo y cercano al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las críticas del titular de Diputados se habían dado en el marco de una serie de definiciones políticas en las que también sugirió que el PRO podría terminar siendo absorbido por el espacio de La Libertad Avanza, al sostener que los votantes del partido amarillo acompañarían al oficialismo en una futura elección.

El planteo generó tensión en el escenario político opositor, donde el PRO busca reordenar su estrategia de cara a los próximos comicios y definir su posicionamiento frente al Gobierno nacional.

Por su parte, desde el entorno de Macri evitaron profundizar la polémica, aunque dejaron en claro su rechazo a las declaraciones que apuntan a una eventual disolución del espacio político que fundó el exmandatario.

El intercambio vuelve a evidenciar las tensiones entre sectores del PRO y La Libertad Avanza en un contexto de reconfiguración del mapa político argentino de cara a 2027.