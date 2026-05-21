Reunión de la Vicaría de Educación

El martes 19 de mayo se llevó a cabo la reunión de la Vicaría Episcopal de Educación, que en esta oportunidad tuvo como sede el colegio Padre Ramón de la Quintana de la comunidad franciscana, en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

La jornada contó con la presencia de los directivos de todos los niveles educativos, representantes legales y directores generales de los colegios confesionales que integran la Vicaría de Educación.

El encuentro se inició a primeras horas de la mañana con un desayuno, seguido de una visita a la celda del Beato Esquiú. Posteriormente tuvo lugar un momento de oración en el templo San Pedro Alcántara guiado por integrantes de la Pastoral del colegio anfitrión.

Seguidamente se ofrecieron dos exposiciones: la primera fue responsabilidad de fray Julio Bunader, quien abordó la formación y el espíritu franciscano del Beato Mamerto Esquiú a partir del lema de este Año Jubilar “Apóstol y ciudadano, servidor de la unidad”; y la otra, estuvo a cargo del equipo que coordina la Asociación Civil Unidos por un sueño cuya sede es La Casa de María, que desarrolló, en el marco de la salud mental, la problemática del suicidio en la provincia y cómo abordar de modo preventivo en las escuelas.

Peregrinaciones

Continuando con el cronograma previsto para el encuentro, los directivos del Nivel Secundario trabajaron en la organización de la peregrinación juvenil de los colegios católicos, que se llevará a la casa natal del Beato Esquiú en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, y otra a El Suncho, en Recreo, departamento La Paz.

Por su parte, los directivos de los otros niveles trabajaron en base a consignas sobre situaciones de salud mental en las escuelas.

Paralelamente, se reunieron los directores generales y representantes legales para tratar cuestiones de gestión y acciones que llevará adelante la Vicaría.

El cierre se realizó en horas del mediodía compartiendo un almuerzo acompañado de expresiones artísticas organizadas por docentes del Colegio Quintana.