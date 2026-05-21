Con el fin de fortalecer las estrategias de vacunación y completar los esquemas de vacunación, orientando las acciones especialmente a niños y niñas en edad escolar, el equipo de la Dirección de Inmunizaciones participó del operativo de PROSANE en la Escuela Rivera del Valle.

Durante la jornada se realizaron controles de Libretas Sanitarias y esquemas de vacunas a alumnos de 1 y 6 grado con el fin de garantizar el cumplimiento del Calendario Nacional Obligatorio de Vacunación y el derecho de los niños y niñas a la salud integral.

Estas acciones tienen como finalidad propiciar el cuidado de la salud de niños y adolescentes en edad escolar dentro de la estrategia de atención primaria, promoviendo la accesibilidad al sistema de salud y articulando con el centro de salud más cercano.

El fortalecimiento del vínculo entre la escuela y las instituciones de salud permite identificar temáticas que requieren acciones de promoción, las cuales se desarrollan en conjunto con docentes, directivos y familias.