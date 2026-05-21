La Caja de Crédito y Prestaciones junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia, lanzaron la edición Mundialista de Mi Bingo Catamarqueño en la puna y el oeste provincial, concretamente en las localidades de El Peñón, departamento Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Pomán y Belen.

En dicha oportunidad, el Secretario de Deportes de la Provincia, Guillermo Perna, el Director Ejecutivo de la Caja de Crédito, Hugo Aibar y la coordinadora de Entes Descentralizados del Min. de Hacienda, Susana Seco Santamaría, informaron a las ligas, asociaciones, federaciones y clubes deportivos locales sobre esta nueva edición del Bingo, que será, hasta el momento, la de mayor cantidad de premios sorteados.

Entre los premios se destacan más de 155 millones de pesos en efectivo, además de un automóvil 0 km correspondiente al décimo premio con número de cartón. También habrá motos, bicicletas, televisores Smart TV, camisetas oficiales de la Selección Argentina, pelotas y muchos otros premios en efectivo.

El premio mayor será de 30 millones de pesos y, además, se entregará un kit emprendedor con un emprendimiento listo para trabajar. La raspadita incluirá premios de 100 mil pesos en efectivo para quienes acierten las cuatro cifras sorteadas en la primera de la quiniela.

El sorteo se realizará el próximo 13 de junio, a las 15 horas, en la sala de juegos ubicada sobre calle Rivadavia, y será transmitido en vivo por Radio Valle Viejo.

De esta manera, la Secretaría de Deportes y la Caja de Crédito y Prestaciones llegaron a la puna y al oeste catamarqueño para promocionar esta nueva edición del ya clásico Bingo Catamarqueño, en su edición Mundialista.