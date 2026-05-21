Este sábado 23 de mayo, se llevará a cabo el Pentecostés Joven, en el Colegio Padre Ramón de la Quintana. La concentración está prevista a las 22.30 en el templo franciscano San Pedro de Alcántara.

Esta propuesta está destinada a jóvenes desde los 15 años de edad, y cuenta con la organización de la Pastoral del Colegio Quintana y la Pastoral Juvenil Diocesana.

Las inscripciones se pueden registrar a través del código QR que figura en el flyer que acompaña este comunicado.

“Invitamos a todos los jóvenes a compartir una noche llena de fe, alegría, música, oración y encuentro con el Espíritu Santo”, manifestaron los organizadores, exhortando a que “preparemos juntos nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo en esta gran noche de Pentecostés. ¡Los esperamos!”.