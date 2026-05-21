El aporte impacta especialmente en escuelas rurales y de zonas alejadas, donde el comedor cumple un rol clave en la contención de los estudiantes dentro del sistema educativo.

El Gobierno de Catamarca anunció un fuerte incremento en la inversión destinada a los comedores escolares a través del Programa Igualdad de Oportunidades (PIO), que se ejecuta desde el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de garantizar el servicio alimentario a los estudiantes de toda la provincia.

La inversión mensual prevista pasa de $438.618.000 a $1.079.908.560, lo que implica un incremento aproximado de $641.290.560 destinados a reforzar la alimentación escolar en Catamarca, asegurando la alimentación de niños, niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades.

El impacto total proyectado del aumento en los servicios alimentarios escolares alcanza a 52.912 alumnos de toda la provincia, entre escuelas de período común y período especial.

La inversión impactará especialmente en escuelas rurales, periurbanas y de zonas alejadas, donde el comedor escolar cumple un rol clave en la contención y permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

En el caso del Período Especial, los montos por ración oscilarán entre los 3.000 y los 8.000 pesos, dependiendo de las características geográficas y operativas de cada establecimiento. Para el Período Común, donde se concentra la mayor matrícula, los valores rondarán los 2.000 pesos por ración.

El aumento beneficiará a establecimientos educativos de departamentos como Capital, Valle Viejo, Santa María, Belén, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Pomán, Capayán, El Alto, La Paz, Santa Rosa, Ambato y Ancasti, entre otros.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la actualización de los montos responde a la necesidad de adecuar las partidas al contexto económico actual y garantizar que cada institución educativa cuente con los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de los comedores y la compra de alimentos.