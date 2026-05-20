El proyecto de Sandra Mendoza y Guillermo Andrada para dividir en Salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Senadores de la Nación.

Ayer, en el plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, obtuvo dictamen una iniciativa impulsada por el bloque Convicción Federal que propone fortalecer y agilizar la labor de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, organizando su funcionamiento en Salas.

En la ocasión, el proyecto de la senadora Sandra Mendoza (Tucumán) y del senador por Catamarca Guillermo Andrada se unificó con otro de su par Beatriz Ávila que, con diferencias menores, abordaba el mismo objeto.

De esta manera, la propuesta para optimizar la tarea de la Justicia Federal en la región (Santiago del Estero completa la jurisdicción) quedó en condiciones de tener tratamiento en la próxima sesión de la Cámara Alta del Congreso.

La iniciativa dispone que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que se compone de cinco integrantes, funcione en dos Salas de dos integrantes cada una, con un presidente que participaría en los expedientes en caso de empate o de subrogancias.

Durante el encuentro, que contó con la exposición de Patricia Marcela Moltini, vocal de esta Cámara Federal, el senador Andrada destacó el avance de la propuesta para dotar de mayor celeridad a la Justicia Federal en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

“Tenemos que bregar por justicia, pero una Justicia que sea rápida, porque si no, no es justicia”, subrayó el legislador nacional.