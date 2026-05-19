En política, la coherencia vale más que mil discursos. Cuando un dirigente sale a cuestionar públicamente una práctica, lo mínimo que se espera es que predique con el ejemplo. De lo contrario, todo cae en la vieja y conocida doble moral.

En los últimos días, el diputado José Javier Galán publicó un fuerte descargo en redes criticando la aparición de carteles y pintadas publicitarias en postes de luz y espacios públicos de la ciudad. Se preguntaba si había permisos, autorizaciones y controles para ese tipo de propaganda privada, y planteaba que “el espacio público es de todos y debe tener reglas”.

Hasta ahí, un planteo más que válido.

El problema apareció después, cuando vecinos empezaron a recordar una escena que contradice ese discurso. En zonas como Valle Chico, los alrededores del Loteo Parque Sur y otros barrios del sur capitalino todavía pueden verse registros de campañas del propio Galán, con afiches pegados en los mismos postes que hoy cuestiona.

Y ahí aparece la pregunta inevitable: ¿cuando la propaganda era política también estaba permitido ocupar el espacio público? ¿O las reglas cambian según quién pegue el cartel?

La discusión no se reduce a un afiche comercial o partidario. El debate de fondo es la coherencia. Cuesta exigir controles y orden urbano cuando se recurrió a las mismas prácticas en campaña.

Vecinos coinciden en que la contaminación visual y el uso indiscriminado de los postes es un problema que viene de hace años y atraviesa a todos los sectores políticos, sin distinción de colores. Por eso, antes de señalar a otros, convendría hacer autocrítica y reconocer que durante las campañas también se llenaron barrios enteros de propaganda.

“Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” parece ser la frase que mejor resume este episodio.

La ciudad necesita reglas claras y parejas: para empresas, comercios y también para la política. La vara no puede moverse según la conveniencia del momento. La sociedad observa, registra y, sobre todo, recuerda