Aguas de Catamarca informa que, debido a tareas de mantenimiento y optimización de cañerías, se registrará baja presión y falta de agua este martes en los siguientes sectores:
Centro, Obispo Colombres, Pueyrredón, Villa Cubas, 36 Viviendas La Viñita, La Tablada, La Viñita y Los Troncos.
Los trabajos se desarrollarán desde horas de la mañana y hasta aproximadamente horas del mediodía, con recuperación progresiva del servicio una vez finalizadas las tareas.
Solicitamos a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.
Para consultas o reclamos:
0800-888-8255
WhatsApp: 383-4900314