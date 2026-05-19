Aguas de Catamarca informa que, debido a tareas de mantenimiento y optimización de cañerías, se registrará baja presión y falta de agua este martes en los siguientes sectores:

Centro, Obispo Colombres, Pueyrredón, Villa Cubas, 36 Viviendas La Viñita, La Tablada, La Viñita y Los Troncos.

Los trabajos se desarrollarán desde horas de la mañana y hasta aproximadamente horas del mediodía, con recuperación progresiva del servicio una vez finalizadas las tareas.

Solicitamos a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.

Para consultas o reclamos:

0800-888-8255

WhatsApp: 383-4900314

Catamarca Provincia
