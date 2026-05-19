Del 12 al 14 de mayo, la Provincia estuvo representada en San Luis, durante el 32° Encuentro Nacional de Registros Civiles, que destacó como eje el derecho a la identidad con la modernización y avance en una mejor identificación de las personas a través de la innovación tecnológica.                                    

El encuentro del que participó el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, por medio del director del Registro Provincial,  Sebastián Segura junto a representantes de otras ciudades y autoridades del RENAPER (Registro Nacional de las Personas), permitió intercambiar experiencias para fortalecer el acceso a derechos y modernizar los servicios registrales.                          

«Teniendo en cuenta los requerimientos de una sociedad cada vez más digitalizada, es tarea fundamental de los registros adecuarse a los requerimientos actuales con nuevas tecnologías para brindar una atención óptima en todo el territorio», destacaron en las jornadas nacionales.

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