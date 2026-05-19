EL DOMINGO 19 DE JULIO EN LA FIESTA DEL PONCHO

Sabroso se presentará el domingo 19 de julio en El Patio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, sumando todo el ritmo del cuarteto cordobés a la programación artística de la fiesta mayor de los catamarqueños.

Con más de 30 discos editados y una trayectoria consolidada dentro de la música popular argentina, Sabroso se convirtió en uno de los grupos más importantes y reconocidos del cuarteto. Dueños de un estilo que combina cuarteto, canciones románticas y clásicos bailables, la banda logró construir un repertorio que continúa vigente en bailes y escenarios de todo el país.

La presentación en El Patio promete una jornada atravesada por el baile, canciones populares y el clima festivo que caracteriza a uno de los espacios más elegidos del Poncho para compartir música en vivo y propuestas gastronómicas con entrada libre y gratuita.

El Patio volverá a acompañar durante nueve jornadas la programación de la Fiesta del Poncho, convocando a familias y grupos de amigos que cada año eligen este espacio para disfrutar de distintas propuestas musicales al aire libre.

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