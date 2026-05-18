Las propuestas tienen lugar en espacios emblemáticos de la Capital como la Casa Caravati – Museo de la Ciudad, el Museo Arqueológico Adán Quiroga y el Museo de la Virgen del Valle, entre otros ámbitos culturales que forman parte de esta semana especial.

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos y la Capital organizó múltiples actividades que incluyen muestras, presentaciones de libros, recorridos patrimoniales, encuentros culturales, homenajes y actividades inclusivas destinadas a públicos de todas las edades, promoviendo además la articulación institucional y el acceso a la cultura.

Las propuestas tienen lugar en espacios emblemáticos de la Capital como la Casa Caravati – Museo de la Ciudad, el Museo Arqueológico Adán Quiroga y el Museo de la Virgen del Valle, entre otros ámbitos culturales que forman parte de esta semana especial.

*Cronograma*

Lunes 18 de mayo a las 18.30 hs. en Casa Caravati con el “Mapeo Cultural: Museos, ciudad y territorio en diálogo”, una actividad organizada junto a la Dirección de Movilidad Sustentable y el arquitecto Basilio Bomczuk, destinada a profesionales, estudiantes y público interesado.

El martes 19, desde las 9 hs., el Museo Arqueológico Adán Quiroga desarrollará la propuesta “Abrir el Archivo”, una circulación de experiencias vinculadas al patrimonio documental.

En tanto, el miércoles 20 se llevará adelante el Circuito Turístico y Cultural “Memoria Ancestral”, un recorrido por siete puntos patrimoniales de la ciudad junto a estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCA, coordinado por el Museo Arqueológico Adán Quiroga.

La programación continuará el jueves 21 a las 20 hs. en Casa Caravati con la presentación del libro “Sal Negra”, del escritor Alfredo Luna, a cargo de El Guadal Editora, acompañado por Alejandro Acosta Albarracín y Karina Tapia.

El viernes 22 se realizará la primera edición de “Líneas Homenajes” en Casa Caravati, una exposición homenaje dedicada al artista Alejandro Andriuolo, con el objetivo de reconocer y poner en valor su trayectoria y aporte cultural.

Por su parte, el sábado 23 tendrá lugar una visita guiada y distendida en Casa Caravati, ubicada en Rivadavia 1050, organizada junto a APPAC – Asociación de Padres de Personas con Autismo, promoviendo una experiencia accesible e inclusiva para las familias y visitantes.

Las actividades cerrarán el domingo 24 en el Museo de la Virgen del Valle, ubicado en República 490, con la propuesta “Loas a la Virgen del Valle”, a partir de las 18.30 hs., una invitación abierta a compartir poesías, cartas, coplas, oraciones y escritos dedicados a la Virgen, junto a un cierre musical a cargo del Dúo Jana.

Todas las actividades son libres y gratuitas, salvo aquellas de carácter interno o con cupos específicos. La agenda completa podrá consultarse a través de las redes sociales oficiales de Cultura Capital @cultura.catamarca

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