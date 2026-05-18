El Ministerio de Hacienda y Obra Pública, a través de Vialidad Provincial, y la Municipalidad de Andalgalá avanzan con trabajos sobre la Ruta Provincial N° 212, en la localidad de Villa Vil, una intervención para mejorar la conectividad vial en el oeste provincial.

Actualmente, en esta etapa, ya se ejecutan los primeros trabajos que permitirán mejorar las condiciones del trazado y avanzar en una obra fundamental para garantizar la durabilidad y estabilidad antes de la llegada del asfalto hasta Villa Vil, trabajos que requiere de importantes tiempos de ejecución debido a la complejidad técnica y a las condiciones que demanda el terreno.

El convenio fue rubricado por el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; y el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, consolidando un nuevo trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para fortalecer la infraestructura vial de la región.

Las tareas permitirán optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y avanzar en una infraestructura estratégica para integrar localidades del interior y potenciar el desarrollo regional.

En el marco del acuerdo, Vialidad Provincial tendrá a su cargo la planificación, asistencia técnica, supervisión de la obra, y aporte de materiales mientras que la Municipalidad aportará la mano de obra para la ejecución de los trabajos.

Con estas acciones, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública continúa impulsando obras que fortalecen la conectividad y acompañan en la ejecución de obras para el interior provincial.