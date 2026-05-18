El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, acompañado por el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, encabezó la inauguración oficial de la primera Planta de Compostaje destinada al tratamiento y valorización de residuos verdes urbanos, en una jornada donde también se concretó el lanzamiento del Plan de Poda 2026.

Esta iniciativa estratégica, enmarcada en el Programa GIRO y respaldada por la Ordenanza N.º 8713/2024, se encuentra ubicada en el Vivero Municipal y representa un avance fundamental en la consolidación de políticas de economía circular en la ciudad, transformando desechos voluminosos que antes terminaban en basurales en recursos útiles para la comunidad.

El acto contó además con la presencia de autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Catamarca, institución con la que se trabaja en cooperación técnica para el análisis de los procesos y parámetros de calidad del compost generado.

La planta comenzó a funcionar en etapa piloto en marzo de 2026 y desde entonces ya procesó más de 600 toneladas de poda urbana, contando actualmente con una capacidad operativa para absorber más de 150 toneladas mensuales (aproximadamente 7,2 toneladas diarias).

El encargado del predio, Juan Pablo Herrera, se mostró entusiasmado por la puesta en marcha y detalló que el espacio recibirá un promedio de 10 camiones diarios de 6 m³ de volumen cada uno, donde se realizará una clasificación estricta. Las ramas seleccionadas se destinarán a leña, la cual se entrega de manera gratuita a centros vecinales y público en general mediante un registro por orden de llegada. Por su parte, los restos verdes que tengan entre 5 cm y 20 cm de diámetro se derivan a la chipeadora, una maquinaria de alta velocidad que produce un promedio de 2 m³ de chip por hora.

Respecto al proceso biológico, Herrera explicó que el material chipeado inicia un proceso de compostaje aeróbico mediante microorganismos degradadores. Para lograr un producto equilibrado, el chip se mezcla con los descartes de frutas y verduras recolectados una o dos veces por semana en el Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), logrando un balance perfecto entre el carbono que aporta la madera y el nitrógeno y agua que aportan los vegetales. Tras un periodo de estabilización de seis meses, el compost resultante se destinará a huertas comunitarias, plazas y espacios públicos de la Capital, permitiendo también a los vecinos interesados solicitar tanto el chip como el abono comunicándose a las redes sociales de GIRO o al teléfono del área.

Plan de Poda 2026

En paralelo, el municipio activó el Plan de Poda 2026, que se desarrollará entre mayo y agosto con intervenciones específicas en el arbolado que lo requiera en avenidas, accesos, plazas y barrios. La premisa central del operativo será priorizar las solicitudes de poda o levantamiento de restos verdes que los vecinos realicen a través de la App “Cerca”, promoviendo una gestión transparente y eficiente a través de herramientas digitales. Para llevar adelante las tareas en calle, se dispuso de tres cuadrillas diarias y tres camiones operativos por turno (mañana y tarde), complementados por el servicio regular de recolección de ramas que funcionará con dos camiones matutinos y dos vespertinos para agilizar la limpieza y evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

Para los vecinos interesados en interactuar con este nuevo ecosistema sostenible, se informó que la Planta de Compostaje del Vivero Municipal funciona de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 h y de 15:00 a 20:00 h, con ingreso por la calle señalada en su ubicación geoespacial de acceso público. Para la solicitud de materiales, consultas generales o la coordinación de visitas guiadas destinadas a instituciones que deseen conocer de cerca este modelo de desarrollo sustentable, la comunidad puede comunicarse directamente a la línea telefónica de atención 3834 03-4730.