La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Gabinete y Modernización, anuncian oficialmente el lanzamiento de la Plataforma Digital Redes de Transporte SFVC.

El desarrollo de esta plataforma es el resultado de la articulación entre la Administración de Transporte Público y Movilidad y las direcciones de Modernización y del Nodo Tecnológico de la ciudad, organismos que asumieron la creación técnica del sistema con criterios de usabilidad, seguridad de datos y accesibilidad ciudadana. Esta alianza institucional expresa la vocación de la gestión municipal por incorporar tecnología al servicio de los derechos ciudadanos y la modernización del Estado.

Esta herramienta totalmente gratuita, ya está disponible en

https://red-transporte.apps.cc.gob.ar, constituyendo el soporte tecnológico de la Ordenanza Municipal N.° 8838/25, que en noviembre de 2025 reguló el servicio de transporte de pasajeros bajo la modalidad de plataformas digitales —Uber, DiDi, Cabify, Radio Taxi y otras— en el ejido municipal.

Es un sistema digital de gestión, registro y verificación de conductores, propietarios de vehículos y empresas que operan en el transporte de pasajeros por plataformas digitales en nuestra ciudad. Su puesta en funcionamiento marca un antes y un después en la movilidad urbana de Catamarca.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos desde la plataforma?

Cualquier vecino puede ingresar a la página pública sin necesidad de registrarse y verificar, en tiempo real, si el vehículo al que está por subir cuenta con habilitación municipal vigente. El sistema muestra, al escanear el código QR del vehículo:

Estado de habilitación del rodado (HABILITADO/ NO HABILITADO / PENDIENTE)

Datos del titular del vehículo y conductores habilitados para manejarlo

Fotos del vehículo (frente, trasera y laterales)

Plataforma en la que opera el conductor (Uber, DiDi, Cabify, Radio Taxi, etc.)

Foto identificatoria del conductor habilitado

¿Qué garantiza el sistema para los pasajeros?

Todo vehículo habilitado a través de la plataforma debe acreditar, de manera obligatoria, la siguiente documentación, revisada y aprobada por la Municipalidad:

Cédula verde o título del automotor

Póliza de seguro de pasajeros vigente

Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente

Cuatro fotografías del rodado (frente, trasera, lateral izquierdo y lateral derecho)

Licencia de conducir Clase D1 vigente del conductor

Foto identificatoria del conductor

¿Qué pueden hacer los conductores y propietarios?

Los conductores y propietarios inician su trámite desde la sección “Registro de Vehículos y Conductores” del sitio. El sistema permite:

Registrar un vehículo con uno o más conductores asociados (sin límite de conductores adicionales)

Agregar vehículos adicionales desde el panel personal una vez aprobado el primer trámite

Registrar empresas de transporte con documentación societaria completa

Gestionar su flota y conductores desde el panel personal

Tras la aprobación del trámite, el sistema envía automáticamente las credenciales de acceso por correo electrónico, para que el propietario pueda administrar su flota y conductores desde su panel personal. Esta funcionalidad permite que los trabajadores de la modalidad desarrollen su actividad en total formalidad y cumplimiento normativo.

Proceso de Registro Paso a Paso

Paso 1 — Ingreso al sitio público

Ingresar a https://red-transporte.apps.cc.gob.ar y hacer click en el botón verde “Registro de Vehículos y Conductores”.

Paso 2 — Completar el Formulario

Completar todos los campos obligatorios: datos del propietario (nombre, CUIL, domicilio, teléfono, email, imágenes del DNI), datos del vehículo (patente, marca, modelo, año, color, número de chasis y motor, tipo de combustible, capacidad de pasajeros hasta 7), documentación del vehículo y datos del conductor con su licencia D1.

Paso 3 — Envío del Trámite

Aceptar la declaración jurada y hacer click en “Enviar trámite”. El sistema asigna un número de trámite (TR-XXXX) y genera un código QR de tramite iniciado.

Paso 4 — Revisión Municipal

Los administradores municipales verifican la documentación presentada. El trámite pasa de estado PENDIENTE a APROBADO. El propietario es notificado por correo electrónico y recibe sus credenciales de acceso al panel.

Paso 5 — Habilitación y Gestión

Una vez aprobado, el propietario accede a su panel personal con su CUIL y contraseña. Desde allí puede agregar nuevos vehículos y conductores, que también pasan por el proceso de verificación municipal.

¿Qué pueden hacer las empresas?

Las empresas del sector pueden registrar su razón social, CUIT, domicilio legal, contrato social o estatuto, póliza de seguro y logo institucional, quedando formalmente inscriptas en el registro municipal. El registro se realiza desde red-transporte.apps.cc.gob.ar/registro, sección “Registro de Empresas”.

Acceso a la plataforma y contacto

Plataforma pública: https://red-transporte.apps.cc.gob.ar

Contacto institucional: Transitomunicipal@catamarcaciudad.gob.ar

Secretaría de Protección Ciudadana

Administración de Transporte Público y Movilidad – En colaboración con Modernización y Nodo Tecnológico.

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca

Ordenanza N.° 8838/25