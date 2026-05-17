SÁBADO 18 DE JULIO EN EL ESCENARIO MAYOR

Los Nocheros se presentarán en la segunda noche del festival de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.

Las voces de Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel volverán al Escenario Mayor el sábado 17 de julio, para reencontrarse con el público catamarqueño con un repertorio cargado de clásicos y canciones que marcaron generaciones.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, el grupo salteño se consolidó como uno de los máximos referentes del folklore romántico argentino, construyendo una conexión con distintas generaciones que siguen acompañando sus canciones.

En su última presentación en la Fiesta del Poncho, Los Nocheros ofrecieron una de las noches más emotivas del festival, recorriendo sus grandes éxitos en un show donde la música, las voces y la complicidad con el público fueron protagonistas. Temas como “Juan de la calle”, “Canto nochero” y “Amor de papel” hicieron cantar a todo el Predio Ferial en una verdadera celebración de la música popular.

La edición 55 de la Fiesta del Poncho volverá a reunir a destacados artistas nacionales y provinciales en diez jornadas donde la música, la danza, las artesanías y la cultura catamarqueña serán protagonistas de la fiesta más grande del invierno argentino.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

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