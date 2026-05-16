Con una agenda pensada para celebrar la identidad argentina desde la cultura, la gastronomía y las raíces de la región, la ciudad presentó oficialmente las actividades previstas para el próximo fin de semana largo del 23 al 25 de mayo.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital junto al sector privado, combinará espectáculos, ferias, talleres, circuitos turísticos y experiencias gastronómicas en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Durante la conferencia de prensa realizada esta mañana, el Director de Turismo, Gustavo Yurquina, destacó que el feriado representa una oportunidad estratégica para el turismo regional: “Será un fin de semana ideal para disfrutar de Catamarca, especialmente por el clima agradable y por la variedad de actividades que invitan a reencontrarse con nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio”, expresó. Además, señaló que las expectativas hoteleras rondan entre un 50 y 60 por ciento de ocupación.

Por su parte, la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, brindó detalles de la programación prevista en los principales atractivos turísticos.

Uno de los primeros encuentros tendrá lugar el miércoles 20 de mayo, de 15 a 18 hs., en Casa de la Puna, donde se desarrollará un Taller de Teñido de Textiles con Pigmentos Naturales, a cargo de la docente e investigadora mexicana Dra. Ana Lilia Vigueras Guzmán, de la Universidad de Guadalajara.

En el Pueblo Perdido de la Quebrada, en tanto, se mantendrán las tradicionales visitas guiadas de 8 a 19 hs., mientras que La Torradería sumará una propuesta especial denominada “Revolución de sabores andinos”, un taller gastronómico gratuito para aprender a preparar ponche de quinoa y galletitas de algarroba. La actividad se realizará el sábado 23 y domingo 24 a las 17 hs., con cierre de merienda incluido e inscripción previa.

Música, danza y feria en Casa de la Puna

La Casa de la Puna volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del fin de semana. Allí confluirán los sabores regionales, la música folklórica y las expresiones artísticas locales en una agenda pensada para toda la familia.

El sábado y domingo, de 16 a 20 hs., la plaza ubicada frente al espacio cultural albergará una nueva edición de la Feria de Artesanía y Diseño, acompañada por espectáculos gratuitos y talleres para aprender danzas tradicionales catamarqueñas, a cargo de los profesores María Rodríguez y Ángel Segura.

La grilla artística reunirá a destacados artistas y grupos locales como Huellas, Natalia Torres y Agustín Varela, Quyay, Alico Espilocín, la Compañía de Danzas Meraki y el ballet Danzares.

Folklore de identidad regional

La propuesta gastronómica y musical de Achalay también promete convertirse en uno de los puntos fuertes del fin de semana patrio.

El viernes 22, desde las 22 hs., la tradicional peña folklórica recibirá a la reconocida artista andina Micaela Chauque, considerada una de las grandes referentes de la música del norte argentino. La vientista se presentará junto a Rafael Toledo e Itatí como invitados.

El sábado por la tarde llegará la banda cordobesa TOCH con una propuesta sunset acompañada por el DJ Emiliano Rigalt.

El domingo al mediodía actuarán el cantor jujeño Manu Estrada, el artista cordobés Valen Boneto y la dupla catamarqueña integrada por Itatí y Belén Parma.

Mientras que el lunes 25, desde las 13 hs., la tradicional “Peña del 25” contará con la presentación del cantautor chaqueño Germán Kalber junto a artistas invitados. En dichas propuestas se cobrará un derecho de espectáculo y para reservas y consultas se pueden comunicar al 383 452 5328.

Además de la intensa agenda cultural, Antonella Rubio recordó que quienes visiten la ciudad también podrán disfrutar de propuestas durante todo el fin de semana como paseos en el Bus Turístico, caminatas guiadas de “Travel-ando”, excursiones de Ecotours y actividades de aventura en el Dique El Jumeal, entre ellas escalada, rappel, tirolesa y propuestas náuticas.

Más información sobre las actividades promovidas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital se puede encontrar en la web sfvc.tur.ar y en las redes oficiales de SFVC Turismo.