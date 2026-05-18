DOMINGO 26 DE JULIO EN EL ESCENARIO MAYOR

Fito Páez, una de las figuras más trascendentales del rock en español, será el encargado del gran cierre de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El cantautor rosarino llegará a Catamarca para vivir una noche única junto al público del Poncho el domingo 26 de julio en el Escenario Mayor, coronando una nueva edición de la fiesta más importante del invierno argentino.

Fito construyó una obra que marcó generaciones y convirtió muchas de sus canciones en parte de la memoria colectiva argentina. Autor de discos fundamentales como Giros, El amor después del amor, Circo Beat y La Conquista del Espacio, desarrolló una carrera atravesada por el rock, la poesía, el cine y la composición, manteniéndose siempre en constante movimiento artístico.

Canciones como “11 y 6”, “A rodar mi vida”, “Mariposa tecknicolor”, “Al lado del camino”, “Dar es dar” y “Un vestido y un amor” forman parte de un repertorio que continúa acompañando a distintas generaciones en toda Latinoamérica.

Su presentación en el Poncho será además en el marco del flamante Sale el Sol Tour 2026, una nueva gira federal que marca el inicio de una etapa artística renovada en la carrera del músico. El espectáculo propone una nueva mirada sobre sus canciones más emblemáticas, con versiones inéditas, nuevos arreglos y una puesta especialmente pensada para esta etapa de su recorrido artístico.

La gira llega además en un gran presente para el músico rosarino, luego del lanzamiento de Novela, su más reciente trabajo discográfico, y de una serie de shows que marcaron el comienzo de este nuevo capítulo artístico atravesado por la experimentación, la emoción y el reencuentro con el público.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar