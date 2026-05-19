EL VIERNES 17 DE JULIO

Christian Herrera se presentará el viernes 17 de julio en El Patio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los espacios más elegidos por el público para disfrutar de música en vivo con acceso libre y gratuito durante la fiesta mayor de los catamarqueños.

Nacido en Morillo, en el norte de Salta, el cantante y compositor construyó una identidad artística profundamente ligada a las raíces del Chaco salteño, incorporando en sus canciones historias, sonidos y paisajes de la región que lo vio crecer.

Con un estilo que combina chacareras, zambas y folklore tradicional con influencias contemporáneas, Christian Herrera logró consolidarse como una de las voces jóvenes con mayor crecimiento dentro de la escena folklórica nacional, recorriendo peñas y festivales de todo el país.

En los últimos años, el artista ganó una fuerte presencia dentro del circuito festivalero y fue reconocido con el Premio Consagración del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los reconocimientos más importantes de la música folklórica argentina. En 2025 fue una de las figuras más destacadas del Escenario Mayor de la Fiesta del Poncho

El Patio volverá a acompañar durante nueve jornadas la programación del Poncho, convocando a familias y grupos de amigos que cada año eligen este espacio para compartir espectáculos gratuitos y propuestas gastronómicas en un ambiente descontracturado y festivalero.