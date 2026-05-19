El Nodo Tecnológico de la Capital lanzó una nueva convocatoria fiel a su estilo disruptivo e innovador, invitando a estudiantes, docentes y público en general a participar de la conferencia «Inteligencia Artificial: El futuro ya empezó». El encuentro, impulsado por el área dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización que conduce Mariano Rosales, se plantea lejos de las charlas técnicas tradicionales, buscando generar un punto de inflexión en los asistentes al conectar las soluciones digitales con la vida real y posicionarlas como herramientas concretas de crecimiento personal y profesional. Sosteniendo la política pública de democratizar el acceso al conocimiento y desarrollar nuevos talentos locales, la actividad es 100% gratuita y tendrá lugar este miércoles 27 de mayo, de 15:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del Nodo Tecnológico Catamarca con cupos limitados.

Durante las cinco horas del encuentro, se abordarán contenidos clave para comprender el impacto actual y futuro del desarrollo tecnológico. En cuanto al eje académico, se debatirá sobre la IA aplicada a la ingeniería y su impacto directo en el mercado laboral, la automatización y el diseño de sistemas inteligentes, como así también la regulación tecnológica y los nuevos desafíos éticos y profesionales del sector. La experiencia se transformará en un evento interactivo y memorable gracias a una demostración en vivo con un robot humanoide que permitirá a los presentes explorar de cerca las nuevas interfaces tecnológicas. Asimismo, en el marco de la actividad, se realizará la presentación oficial del libro «Usos increíbles de la inteligencia artificial», una obra de divulgación pionera en América Latina orientada a aplicaciones prácticas de estas herramientas en la educación, el trabajo y la sociedad.

La disertación estará a cargo de Federico R. González, Magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación y un destacado especialista en la comunicación pública de la ciencia. González es reconocido regionalmente por ser el impulsor de un proyecto de ley sobre IA en la provincia de La Rioja —una de las iniciativas pioneras de regulación con enfoque ético en la región— y actualmente se encuentra desarrollando una gira federal de divulgación en universidades de todo el país, tras haber participado activamente en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Los interesados en asegurar su lugar para interactuar con el especialista y presenciar las demostraciones de robótica deberán completar previamente el formulario digital de inscripción disponible en la plataforma oficial del evento (https://forms.gle/UzqZrfZpzhMA4a5R6).

Con la organización de este tipo de encuentros, la gestión del intendente Gustavo Saadi consolida sus políticas de educación y su apuesta a la economía del conocimiento a través del Nodo Tecnológico como un espacio de innovación clave para la formación gratuita de la comunidad. Al acercar temáticas de vanguardia como la inteligencia artificial y la robótica a todos los sectores sociales, el municipio busca reducir la brecha digital en la Capital y brindar herramientas reales que impulsen el desarrollo y el potencial del talento local.