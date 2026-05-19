“Necesitamos custodiar el don de la comunicación como la verdad más profunda del hombre, hacia la cual orientar también toda innovación tecnológica”, dijo el Obispo tomando el mensaje del Papa León para este día.

Durante la noche del domingo 17 de mayo, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, presidió la Santa Misa celebrando la Fiesta de la Ascensión del Señor y la 60° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuyo lema propuesto por el Papa León XIV en su mensaje para este día es “Custodiar voces y rostros” ante los riesgos de la Inteligencia Artificial. La Eucaristía fue concelebrada por el rector del Santuario Catedral, padre Juan Ramón Cabrera, en el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica.

La ceremonia litúrgica contó con la participación de comunicadores de distintos medios de comunicación social, quienes guiaron, proclamaron la Palabra de Dios, elevaron las peticiones al Padre Celestial y, en el momento de las ofrendas, acercaron los dones del pan y del vino, para la preparación de la mesa eucarística.

En la primera parte de su homilía, Mons. Urbanč se refirió a la fiesta litúrgica que celebramos este día afirmando que “la Ascensión pone de manifiesto la glorificación de la humanidad de Jesús que ingresa definitivamente en el ámbito divino. Es la coronación del triunfo de Cristo. Es el punto de llegada definitivo de su Resurrección”.

“Pero, al mismo tiempo, es un triunfo para la humanidad, porque Jesús nos ha abierto el camino hacia el Cielo, hacia la vida eterna, ya que en su humanidad incluye a todos los hombres… Ésta es nuestra Esperanza como cristianos; es lo que esperamos del Señor al fin de nuestra vida terrenal”.

“La esperanza cristiana nos da luz propia para caminar hacia la oscuridad del futuro con la certeza de superarla. Y esta luz no viene ni de la realidad social, ni del talante o temperamento optimista; sino del fuego del amor de Dios que arde en el propio corazón. Por eso es una esperanza activa que nos lanza hacia afuera y hacia adelante; nos mueve a la misión con un horizonte universal, como nos pide Jesús en el evangelio de hoy: ‘Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio’”, manifestó.

En otro tramo señaló: “Este domingo celebramos la 60° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuyo lema es ‘Custodiar voces y rostros’. En su mensaje, el Papa León XIV nos recuerda que ‘El rostro y la voz son rasgos únicos, distintivos, de cada persona; manifiestan su propia identidad irrepetible y son el elemento constitutivo de todo encuentro […] El rostro y la voz son sagrados. Nos han sido dados por Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, llamándonos a la vida con la Palabra que Él mismo nos ha dirigido […] Custodiar los rostros y las voces significa, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos. Acoger con valentía, determinación y discernimiento las oportunidades que ofrecen la tecnología digital y la inteligencia artificial no significa ocultar para nosotros mismos los puntos críticos, las opacidades y los riesgos’ (J. Ratzinger, Mirar a Cristo. Ejercicios de fe, esperanza y amor. EDICEP; Valencia 1990. Pág. 76)”.

El desafío de guiar la innovación digital

“Luego de hacer una valiente denuncia de los riesgos que conlleva el uso de la Inteligencia Artificial, sin conciencia ética, propone como desafío para la humanidad una ‘posible alianza’ entre la innovación digital y la custodia de las voces y rostros verdaderamente humanos”, expresó.

“El desafío que nos espera no es el de detener la innovación digital sino el de guiarla, y ser conscientes de su carácter ambivalente. Corresponde a cada uno de nosotros alzar la voz en defensa de las personas humanas para que estos instrumentos puedan realmente ser integrados por nosotros como aliados. Esta alianza es posible, pero necesita fundamentarse en tres pilares: responsabilidad, cooperación y educación”, dijo.

Tras desarrollar estos aspectos, indicó que el Santo Padre “concluye su mensaje con un urgente llamado a toda la humanidad: ‘Necesitamos que el rostro y la voz vuelvan a expresar a la persona. Necesitamos custodiar el don de la comunicación como la verdad más profunda del hombre, hacia la cual orientar también toda innovación tecnológica’”.

Hacia el final, rogó a Nuestra Madre del Valle, “que la Solemnidad de la Ascensión de tu Hijo, como también la de tu Asunción, nos ayuden a mirar hacia arriba, buscando lo bienes del Cielo (cf. Col 3,1-3), para que un día, cuando nuestro breve peregrinar en esta tierra termine, podamos vivir en plena comunión con la Santísima Trinidad, contigo y todos los santos”.

Asimismo, pidió “que podamos ver los rostros y escuchar las voces de nuestros hermanos; que nada ni nadie nos impida verlos y oírlas. Que, dándonos el tiempo para la oración, sepamos descubrir que los otros son un don de Dios para cada uno, de manera que, todos, podamos llegar al Cielo. Y que, jamás perdamos de vista, que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos a él, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”.

Antes de la bendición final, el Obispo saludó a los comunicadores agradeciendo “todo el bien que hacen comunicando”, invitándolos a “anunciar la Buena Noticia, que es Cristo, porque Él es la salvación del mundo”.