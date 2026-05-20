Con el objetivo de continuar promoviendo la vacunación, el Ministerio de Salud de la provincia llevará a cabo un operativo de vacunación en el Centro Vecinal Parque América, cito en calle Bolivia 2168 entre Cuba y Av. Honduras, el próximo viernes 22 de mayo de 14 a 18 horas.

Es importante resaltar que estarán disponibles vacunas del Calendario Nacional, COVID 19 y Dengue, destinadas a toda la población, con el fin de que los vecinos puedan completar sus esquemas.

Las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año en todo el mundo y son la mejor estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades prevenibles. Argentina cuenta con un Calendario Nacional de Vacunación que establece que las vacunas son gratuitas, obligatorias y universales y deben estar disponibles en los vacunatorios y hospitales públicos del país sin necesidad de orden médica.

En este sentido, las vacunas ayudan al sistema inmunitario a combatir las infecciones de manera más eficiente, ya que provocan una respuesta inmunitaria a enfermedades específicas. De este modo, si el virus o la bacteria vuelven a invadir el organismo en el futuro, el sistema inmunitario ya estará preparado para combatirlo.

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