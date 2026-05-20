La intervención incluyó nuevo asfaltado y mejoras integrales para optimizar la circulación hacia el murallón y mirador del dique

Finalizaron los trabajos de repavimentación en el acceso al murallón y mirador del Dique Las Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, una obra que mejora la circulación a quienes visitan uno de los espacios turísticos y recreativos más elegidos de la provincia.

La intervención permitió recuperar integramente el tramo de ingreso, optimizando el estado de la calzada y mejorando las condiciones de transitabilidad en un sector muy concurrido por vecinos, turistas, deportistas y familias durante todo el año.

Los trabajos incluyeron nuevo asfaltado, acondicionamiento de banquinas, limpieza general y recuperación de sectores afectados por el desgaste y las condiciones climáticas. En total, se intervinieron 1.350 metros de acceso al lugar.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, a través de Vialidad Provincial, y forma parte de las acciones destinadas a mejorar corredores turísticos y fortalecer la conectividad en distintos puntos de la provincia.

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