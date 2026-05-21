El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, continúa desarrollando una intensa agenda oficial en China, donde mantuvo una reunión con Dilma Rousseff, titular del Nuevo Banco de Desarrollo del grupo BRICS.

Las autoridades compartieron una jornada de trabajo e intercambio enfocada en el crecimiento productivo, la integración regional y las oportunidades que posee Catamarca en el actual escenario económico global.

En el marco de la visita, Raúl Jalil también recorrió el puerto de Shanghái, considerado el puerto de carga y contenedores más grande y activo del mundo. La infraestructura conecta a más de 700 puertos internacionales y se posiciona como uno de los principales motores del comercio global.

“Estos encuentros nos permiten seguir aprendiendo, generando vínculos y pensando cómo insertamos a Catamarca en los desafíos y oportunidades del futuro”, expresó el mandatario provincial.

Como gesto institucional y cultural, el gobernador Jalil obsequió a Rousseff un tradicional poncho de vicuña catamarqueño, símbolo del trabajo artesanal y de las tradiciones de la provincia.