Con la presencia de más de 7 mil personas, entre vecinos, visitantes, emprendedores y artesanos, se llevó a cabo este jueves la 6° edición de la Fiesta Municipal del Tamal, un evento que volvió a poner en valor una de las tradiciones gastronómicas más representativas de nuestra cultura.

La propuesta se desarrolló en el Estadio Evita de la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú y tuvo como principal objetivo brindar un espacio de promoción, encuentro y comercialización para el sector emprendedor, fortaleciendo el trabajo de productores locales, artesanos y tamaleras que forman parte de la identidad cultural y económica de la comunidad.

El evento fue un éxito y se vendieron más de 600 docenas de tamales.

Del evento participaron la intendenta Alejandra Benavidez y el senador Guillermo Ferreyra, quienes destacaron la gran convocatoria de público y remarcaron el éxito de la fiesta como una importante herramienta para acompañar y apoyar a los emprendedores locales en momentos de una economía muy compleja.

En el marco de la celebración, la Cámara de Senadores de Catamarca entregó una declaración de interés cultural al evento, en reconocimiento a su valor como espacio de promoción de las tradiciones, la cultura popular y el trabajo emprendedor. El reconocimiento fue entregado por el senador Guillermo Ferreyra.

Durante la jornada, se realizó la elección del tamal más rico, certamen del que participaron 20 tamaleras.

La ganadora del primer puesto fue Claudia González, quien se coronó como la gran triunfadora de esta edición. El segundo lugar quedó en manos de Mónica Barrios, mientras que el tercer puesto fue para Azucena Cuello.

Las ganadoras se hicieron acreedoras a importantes premios en efectivo: $200.000 para el primer puesto, $160.000 para el segundo y $100.000 para el tercero.

El jurado estuvo integrado por la Intendenta Alejandra Benavidez, los reconocidos cheff Fernando Boffo y Christian Carluccio, la secretaria de Cultura, Turismo, Deportes y Emprendurismo Clara Figueroa y una persona elegida del público.

Además, la fiesta contó con la presencia de más de 60 emprendedores y artesanos, quienes acompañaron la propuesta con una amplia variedad de productos y creaciones locales.

Por el escenario pasaron numerosos artistas de la música y la danza que deleitaron al público presente. Hubo sorteos y numerosas propuestas para los presentes.

El evento congregó a una gran cantidad de público y duplicó la concurrencia registrada en la edición 2025, consolidándose como una de las celebraciones populares más convocantes del calendario municipal que sigue consolidándose.