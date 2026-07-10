La Municipalidad de Antofagasta de la Sierra llevó adelante el acto oficial por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que este año tuvo como escenario central la localidad de Antofalla, una de las comunidades más representativas del departamento y hogar de la Comunidad Indígena Kolla Atacameña.

La ceremonia fue presidida por el intendente municipal Mario Cusipuma, acompañado por la senadora departamental Marisol Soriano, el cacique de Antofalla Alfredo Reales, autoridades municipales, delegados de las distintas localidades del departamento, representantes de las empresas mineras Albemarle, Rio Tinto y AbraSilver, junto a las firmas First Servicios Médicos y JSC, además de proveedores locales, fuerzas de seguridad y numerosos vecinos que participaron de esta significativa jornada patria.

También estuvieron presentes la delegada comunal de El Peñón, Giuliana Ramos; la delegada de la Cienega Redonda, Salar del Hombre Muerto, Pamela López; y la delegada de Los Nacimientos, Rosaura Ramos, quienes acompañaron junto a las comunidades del interior esta importante celebración.

Durante su discurso, el intendente Mario Cusipuma recordó el profundo significado histórico del 9 de Julio y convocó a renovar el compromiso con los valores de unidad, solidaridad y trabajo conjunto que inspiraron a los hombres y mujeres que forjaron la independencia de nuestra Nación.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la unidad de todos los argentinos y, especialmente, de los habitantes de Antofagasta de la Sierra, destacando que el crecimiento del departamento es posible gracias al esfuerzo compartido entre el Municipio, el Gobierno de la Provincia, las comunidades y el sector privado.

En ese sentido, resaltó la importancia del trabajo articulado que viene desarrollando el municipio junto al Gobierno Provincial y las empresas privadas que desarrollan su actividad en el departamento, promoviendo acciones que contribuyen al desarrollo local, la generación de oportunidades y una mejor calidad de vida para los vecinos.

La realización del acto oficial en Antofalla representa una decisión que reafirma el compromiso de la gestión municipal con cada una de las localidades del departamento, fortaleciendo la integración territorial, el reconocimiento de las comunidades originarias y el federalismo interno que caracteriza a Antofagasta de la Sierra.