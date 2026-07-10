ATE cuestionó la fuerte diferencia entre los incrementos salariales de la jefa comunal y los trabajadores. Según el gremio, el salario bruto de la intendenta ronda los $4 millones, mientras que un empleado municipal promedio no alcanza el millón de pesos.

Una fuerte polémica se desató en el municipio de Fray Mamerto Esquiú luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciara una marcada diferencia entre el aumento salarial que recibió la intendenta y el otorgado a los empleados municipales.

Según expusieron representantes del gremio, la jefa comunal Alejandra Benavidez, habría incrementado su salario en aproximadamente $1.500.000 entre diciembre y julio, mientras que los trabajadores recibieron una mejora de apenas $100.000.

ATE denunció una «desigualdad salarial»

La denuncia fue realizada públicamente por dirigentes de ATE Fray Mamerto Esquiú, quienes aseguraron contar con las liquidaciones oficiales que reflejan los haberes de las autoridades municipales.

De acuerdo con los datos difundidos por el sindicato, el salario bruto de la intendenta alcanza los $3.947.000, luego de una serie de incrementos que representarían entre un 60% y un 70% en algunos cargos jerárquicos de la estructura municipal.

En contrapartida, señalaron que un trabajador municipal promedio percibe alrededor de $800.000 brutos, y que el último incremento salarial otorgado al personal fue de $100.000.

Desde ATE manifestaron su malestar por la diferencia salarial y reclamaron una recomposición que permita a los trabajadores afrontar el costo de vida.

«Le pedimos a la Intendenta que se toque el corazón. Hay una diferencia de más de 3 millones de pesos entre lo que cobra ella y lo que cobra un empleado. Es imposible vivir dignamente con 800.000 pesos de bruto», expresaron desde el sindicato.

Los referentes gremiales también cuestionaron la explicación que, según sostienen, brinda habitualmente el Ejecutivo municipal para justificar la falta de mejoras salariales.

Críticas al Ejecutivo municipal

Desde el gremio señalaron que las autoridades suelen atribuir la situación económica a las políticas nacionales y al contexto de crisis, aunque remarcaron que los funcionarios continúan percibiendo salarios muy superiores a los de los empleados.

«Vemos que la respuesta siempre es la misma, que la situación está dura; pero hay funcionarios del Estado, legisladores e intendentes que cobran entre 4 y 5 millones de pesos. Si hay presupuesto para el sueldo de la intendenta, pedimos que también se nos otorgue a los empleados un aumento como realmente nos merecemos para vivir», afirmaron de manera tajante.

Esperan una respuesta oficial

Tras hacerse pública la denuncia, el caso generó repercusiones entre los trabajadores municipales y distintos sectores políticos del departamento.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo de Fray Mamerto Esquiú no hubo una respuesta oficial sobre los cuestionamientos formulados por ATE ni sobre las cifras difundidas por el sindicato.

Mientras tanto, el gremio anticipó que continuará reclamando una revisión de la política salarial y una recomposición que reduzca la brecha entre los ingresos de los funcionarios y los empleados municipales.